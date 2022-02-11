В Афганистане задержали двоих работавших с ООН журналистов

Двое журналистов, выполнявших поручение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), задержаны в Кабуле.

Двое журналистов, выполнявших поручение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), задержаны в Кабуле.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении управления говорится о том, что делается все возможное для урегулирования ситуации.

"Двое журналистов, выполнявших задание УВКБ, а также работающие с ними афганские граждане задержаны в Кабуле", - отметили в управлении".

УВКБ не сообщило о каких-либо иных деталях, касающихся данного инцидента.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.