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В Афганистане задержали двоих работавших с ООН журналистов

В Афганистане задержали двоих работавших с ООН журналистов Двое журналистов, выполнявших поручение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), задержаны в Кабуле.
Другие страны
11 февраля 2022 г. 17:03
В Афганистане задержали двоих работавших с ООН журналистов

Двое журналистов, выполнявших поручение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), задержаны в Кабуле.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В заявлении управления говорится о том, что делается все возможное для урегулирования ситуации.

"Двое журналистов, выполнявших задание УВКБ, а также работающие с ними афганские граждане задержаны в Кабуле", - отметили в управлении".

УВКБ не сообщило о каких-либо иных деталях, касающихся данного инцидента.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

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Версия на английском языке Two journalists working for UN detained in Afghanistan

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