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    В Афганистане за сутки ликвидировали около 60 боевиков

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/  Не менее 57 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на заявление афганского министерства обороны. Как передает Report, по данным афганского минобороны, за прошедшие 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели операции в 13 провинциях страны. 

    Силовикам удалось ликвидировать 57 боевиков, еще восемь были ранены. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.

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