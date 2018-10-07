В Афганистане за сутки ликвидировали около 60 боевиков

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Не менее 57 боевиков были ликвидированы за последние сутки в Афганистане в ходе совместных операций национальных сил обороны и безопасности и ВВС страны в разных провинциях, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на заявление афганского министерства обороны. Как передает Report, по данным афганского минобороны, за прошедшие 24 часа афганские национальные силы обороны и безопасности провели операции в 13 провинциях страны.

Силовикам удалось ликвидировать 57 боевиков, еще восемь были ранены. Также в ходе операций было уничтожено оружие боевиков.