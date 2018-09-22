 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Восемь детей погибли, еще шесть получили ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, по словам представителя правоохранительных органов Абдула Карима Ураша, инцидент произошел в пятницу вечером к северу от административного центра провинции Фарьяб.

    Жертвами взрыва стали дети в возрасте от шести до 12 лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi