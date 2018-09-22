В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Восемь детей погибли, еще шесть получили ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, по словам представителя правоохранительных органов Абдула Карима Ураша, инцидент произошел в пятницу вечером к северу от административного центра провинции Фарьяб.

Жертвами взрыва стали дети в возрасте от шести до 12 лет.