В Афганистане восемь детей погибли при подрыве мины

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Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Восемь детей погибли, еще шесть получили ранения в результате подрыва мины на севере Афганистана.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, по словам представителя правоохранительных органов Абдула Карима Ураша, инцидент произошел в пятницу вечером к северу от административного центра провинции Фарьяб.
Жертвами взрыва стали дети в возрасте от шести до 12 лет.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости