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В Афганистане в ходе столкновений с талибами погибли 10 полицейских

В Афганистане в ходе столкновений с талибами погибли 10 полицейских
​По меньшей мере 10 сотрудников полиции Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками Талибан на севере страны

По меньшей мере 10 сотрудников полиции Афганистана погибли в результате столкновений с боевиками движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере страны, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Не менее 10 афганских полицейских, включая начальника полиции Мохаммада Захира, погибли", - заявили источники в силах безопасности. По их данным, также в ходе боев были убиты трое боевиков.

Столкновения произошли этой ночью в районе Сахиб после того, как группа боевиков атаковала два полицейских контрольно-пропускных пункта, заявил член совета провинции Кхалуддин Хакими. Он отметил, что погибших "может быть больше 10".

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