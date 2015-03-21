В Афганистане спецслужбы предотвратили покушение на вице-президента

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Национальные спецслужбы Афганистана предотвратили покушение на убийство вице-президента страны Абдулу Рашида Дустума. Как заявили в Национальной дирекции по безопасности (НДБ), террорист-смертник планировал напасть на политика во время конных соревнований, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным НДБ, экстремисты длительное время готовились к убийству вице-президента. Взрывное устройство мощностью в несколько килограмм в тротиловом эквиваленте предполагалось разместить в седельной сумке. В ходе конного соревнования бузкаши (популярная в Средней Азии игра - прим. корр. ТАСС) террорист должен был подъехать к трибуне для важных гостей и привести в действие самодельную бомбу.

Это уже второе покушение на афганского вице-президента. В ноябре 2014 года спецслужбы захватили четверых экстремистов, включая террористов-смертников, которые планировали масштабный теракт в Кабуле.