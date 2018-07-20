 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане погибли 12 полицейских в результате нападения талибов

    Накануне вечером талибы совершили атаку на контрольно-пропускной пункт местной полиции на севере страны

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 сотрудников местной полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает Report со ссылкой на агентство "Пажвак".

    Накануне вечером талибы совершили атаку на контрольно-пропускной пункт местной полиции.

    Представитель полиции подтвердил факт нападения, но не представил точные данные о погибших. По его словам, боевики понесли большие потери, и силам безопасности удалось восстановить контроль над тремя КПП.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi