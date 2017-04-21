В Афганистане при атаке боевиков на военную базу погибли более 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли при атаке талибов на военную базу около города Мазари-Шариф в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас.

"По предварительным данным, целью атаки стала мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе", - сказал Томас на брифинге.

По его словам, ответным огнем были убиты несколько нападавших.

Представитель Пентагона добавил, что бой у базы еще продолжается.

***19:57

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Переодетые в форму армии Афганистана боевики ворвались на территорию военной базы на севере страны, в результате атаки погибли восемь военнослужащих, еще 15 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в органах безопасности.

Инцидент произошел в провинции Балх. Сообщается, что сначала смертник привел в действие взрывное устройство у ворот базы, затем террористы въехали на территорию на двух пикапах. Одного из нападавших удалось задержать, у него был обнаружен пояс, начиненный взрывчаткой.

Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Талибан".