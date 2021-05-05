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В Афганистане число жертв наводнений достигло 34

В Афганистане число жертв наводнений достигло 34 Число жертв паводков в Афганистане достигло 34, четверо пострадали и еще 14 человек числятся пропавшими без вести
Другие страны
5 мая 2021 г. 11:16
В Афганистане число жертв наводнений достигло 34

Число жертв паводков в Афганистане достигло 34, четверо пострадали и еще 14 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости ", об этом сообщает местный телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что в Афганистане по меньшей мере 14 человек погибли в северо-западной провинции Герат в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Наводнения привели к жертвам и другим последствиям, по последним данным канала 1TV, в северо-восточных провинциях Бадахшан, Баглан, северо-западном регионе Герат, а также в провинциях Гор, Дайкунди и Бамиан в центральной части Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda daşqında ölənlərin sayı 34-ə çatıb

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