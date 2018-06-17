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    В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 36 человек

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на востоке афганской провинции Нангархар в субботу, возросло до 35, ранены 65 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

    Ранее сообщалось, что при взрыве на празднике в честь окончания Рамадана погибли 26 человек, более 50 получили ранения. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку.

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