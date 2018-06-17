В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 36 человек

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на востоке афганской провинции Нангархар в субботу, возросло до 35, ранены 65 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Пажвак.

Ранее сообщалось, что при взрыве на празднике в честь окончания Рамадана погибли 26 человек, более 50 получили ранения. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку.