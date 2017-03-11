В аэропорту Бостона в самолет врезался грузовик

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Грузовик противообледенительной обработки столкнулся с самолетом в аэропорту города Бостон в американском штате Массачусетс, один человек получил ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на руководство аэропорта.

Инцидент произошел в пятницу в Международном аэропорту Логана недалеко от города Бостон.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines был готов к взлету и проходил противообледенительную обработку, когда грузовик врезался в его левое крыло. Грузовик перевернулся, в результате пострадал один из работников аэропорта.

Пассажирам предоставили питание и номера в отеле, а авиакомпания занялась поисками другого самолета, чтобы рейс отправился в субботу утром.