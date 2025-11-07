В аэропортах США из-за шатдауна отменены 700 рейсов

Не менее 700 авиарейсов отменены в крупных аэропортах США на фоне шатдауна.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

Из них авиакомпания American отменит 220 рейсов, United - 188, Delta - 170, а Southwest - порядка 100. Приостановка работы правительства длится уже 37 дней.