В аэропортах США из-за шатдауна отменены 700 рейсов
Другие страны
- 07 ноября, 2025
- 09:16
Не менее 700 авиарейсов отменены в крупных аэропортах США на фоне шатдауна.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.
Из них авиакомпания American отменит 220 рейсов, United - 188, Delta - 170, а Southwest - порядка 100. Приостановка работы правительства длится уже 37 дней.
