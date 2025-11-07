Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    В аэропортах США из-за шатдауна отменены 700 рейсов

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 09:16
    В аэропортах США из-за шатдауна отменены 700 рейсов

    Не менее 700 авиарейсов отменены в крупных аэропортах США на фоне шатдауна.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC.

    Из них авиакомпания American отменит 220 рейсов, United - 188, Delta - 170, а Southwest - порядка 100. Приостановка работы правительства длится уже 37 дней.

    США шатдаун отмена рейсов
    ABŞ aeroportlarında 700 reys ləğv edilib

    Последние новости

    09:55

    Цены на нефть незначительно выросли

    Финансы
    09:47

    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Индивидуальные
    09:41

    Цена азербайджанской нефти упала ниже 65 долларов

    Энергетика
    09:40

    Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

    Финансы
    09:38

    В Билясуваре женщина погибла от тяжелых ожогов после падения на печь

    Происшествия
    09:36

    ING прогнозирует повышение учетной ставки в Азербайджане к концу 2025 года до 7,25%

    Финансы
    09:33
    Фото

    В Военной прокуратуре прошло мероприятие по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    09:32
    Фото

    SOCAR и Sinopec Engineering подписали соглашение о сотрудничестве

    Энергетика
    09:28

    Во Вьетнаме в результате тайфуна "Калмаэги" погибли пять человек

    Другие страны
    Лента новостей