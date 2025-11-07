İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    ABŞ aeroportlarında 700 reys ləğv edilib

    • 07 noyabr, 2025
    • 09:41
    ABŞ aeroportlarında 700 reys ləğv edilib

    ABŞ-nin böyük hava limanlarında şatdaun fonunda azı 700 aviareys ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.

    Onlardan "American" aviasiya şirkəti 220 reysi, "United" - 188, "Delta" - 170, "Southwest" isə təxminən 100 reysi ləğv edəcək.

    В аэропортах США из-за шатдауна отменены 700 рейсов
    700 flights canceled at US airports amid shutdown

