ABŞ aeroportlarında 700 reys ləğv edilib
Digər ölkələr
- 07 noyabr, 2025
- 09:41
ABŞ-nin böyük hava limanlarında şatdaun fonunda azı 700 aviareys ləğv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.
Onlardan "American" aviasiya şirkəti 220 reysi, "United" - 188, "Delta" - 170, "Southwest" isə təxminən 100 reysi ləğv edəcək.
