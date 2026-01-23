Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-Даби

В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры делегаций Украины, России и США.

Как передает Report со ссылкой на МИД ОАЭ, об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян.

"Переговоры начались сегодня в Абу-Даби. По расписанию, они продлятся два дня", - говорится в сообщении.

Аль Нахайян выразил надежду, что трехсторонний диалог "приведет к ощутимым шагам для прекращения российско-украинского конфликта".

Напомним, делегации Украины, России и США прибыли сегодня в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. С начала войны представители трех стран еще ни разу не встречались в трехстороннем формате.