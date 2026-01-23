Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-Даби

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры делегаций Украины, России и США.

    Как передает Report со ссылкой на МИД ОАЭ, об этом сообщил глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян.

    "Переговоры начались сегодня в Абу-Даби. По расписанию, они продлятся два дня", - говорится в сообщении.

    Аль Нахайян выразил надежду, что трехсторонний диалог "приведет к ощутимым шагам для прекращения российско-украинского конфликта".

    Напомним, делегации Украины, России и США прибыли сегодня в Абу-Даби на трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. С начала войны представители трех стран еще ни разу не встречались в трехстороннем формате.

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb

