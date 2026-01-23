İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 19:45
    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) paytaxtı Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb.

    "Report" BƏƏ Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə həmin ölkənin xarici işlər naziri Abdulla bin Zaid Al Nahyan bildirib.

    "Danışıqlar bu gün Əbu-Dabidə başlayıb. Cədvələ görə, onlar iki gün davam edəcək", - məlumatda deyilib.

    Al Nahyan üçtərəfli dialoqun Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin başa çatması üçün nəzərəçarpan irəliləyişə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini bildirib.

    Xatırladaq ki, Ukrayna, Rusiya və ABŞ nümayəndə heyətləri bu gün Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə üçtərəfli danışıqlar üçün Əbu-Dabiyə gediblər. Müharibə başlayandan bəri üç ölkənin nümayəndələri hələ üçtərəfli formatda görüşməmişdilər.

    Rusiya ABŞ Ukrayna Əbu dabi Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Переговоры Украины, России и США стартовали в Абу-Даби
    Talks between Ukraine, Russia, US begin in Abu Dhabi

    Son xəbərlər

    19:52
    Foto

    Məhəmməd Bəna: "Azərbaycan yunan-Roma güləşində dünyada ən güclü 2-3 ölkədən biridir"

    Fərdi
    19:45

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya, ABŞ nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Azərbaycan çempionatında II günün döyüşləri keçirilib

    Fərdi
    19:33

    Rövşən Nəcəf FIFA prezidenti ilə görüşüb

    Futbol
    19:31

    Politico: ABŞ və Aİ Ukraynanın bərpası üçün 800 milyard dollar investisiya cəlb etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    19:24
    Foto

    "Yüksələn işıq": Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Reza Deqatinin fotosərgsi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    19:09

    Vahid Cəlalzadə: Ağbənd körpüsü Novruz bayramı ərəfəsində istifadəyə veriləcək

    İnfrastruktur
    19:01

    Nazir müavini: İran Azərbaycanla Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələri hər zaman dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:58

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Araz-Naxçıvan"la matçda qələbəyə yaxın tərəf biz idik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti