Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    • 17 марта, 2026
    • 09:55
    В Абу-Даби при падении обломков ракеты погиб гражданин Пакистана

    Гражданин Пакистана погиб в Абу-Даби в районе Бани-Яс из-за падения обломков баллистической ракеты, сбитой ПВО Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства в соцсетях.

    "Компетентные службы Абу-Даби отреагировали на инцидент, который стал результатом падения осколков баллистической ракеты в районе Бени-Яс, сбитой системами ПВО", - говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны ОАЭ сообщало о том, что о перехвате с начала эскалации более иранских 300 ракет и свыше 1 600 беспилотников. Вследствие ударов погибли 2 военнослужащих и 5 гражданских лиц, 145 человек получили ранения.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Əbu-Dabidə raketin qalıqlarının düşməsi nəticəsində Pakistan vətəndaşı ölüb
    One killed by falling debris from intercepted missile in Abu Dhabi
