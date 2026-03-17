В Абу-Даби при падении обломков ракеты погиб гражданин Пакистана
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 09:55
Гражданин Пакистана погиб в Абу-Даби в районе Бани-Яс из-за падения обломков баллистической ракеты, сбитой ПВО Объединенных Арабских Эмиратов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства в соцсетях.
"Компетентные службы Абу-Даби отреагировали на инцидент, который стал результатом падения осколков баллистической ракеты в районе Бени-Яс, сбитой системами ПВО", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны ОАЭ сообщало о том, что о перехвате с начала эскалации более иранских 300 ракет и свыше 1 600 беспилотников. Вследствие ударов погибли 2 военнослужащих и 5 гражданских лиц, 145 человек получили ранения.
Последние новости
10:43
Из Ирана эвакуированы гражданин Азербайджана и трое норвежских дипломатовВнешняя политика
10:30
Танкер поражен неизвестным снарядом в 40 км от порта ФуджейраДругие страны
10:26
Фото
В Эфиопии открылись очередные центры по модели "ASAN xidmət"Внешняя политика
10:23
Видео
В Товузе произошел взрыв в частном жилом доме, есть пострадавшиеПроисшествия
10:19
Нефть марки Brent подорожала до $102,74 за баррельЭнергетика
10:16
В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибшийПроисшествия
10:09
Цена биткоина выросла до $76 тыс. впервые за шесть недельФинансы
10:09
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили региональную ситуациюВнешняя политика
10:04