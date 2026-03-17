В Абу-Даби при падении обломков ракеты погиб гражданин Пакистана

Гражданин Пакистана погиб в Абу-Даби в районе Бани-Яс из-за падения обломков баллистической ракеты, сбитой ПВО Объединенных Арабских Эмиратов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства в соцсетях.

"Компетентные службы Абу-Даби отреагировали на инцидент, который стал результатом падения осколков баллистической ракеты в районе Бени-Яс, сбитой системами ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны ОАЭ сообщало о том, что о перехвате с начала эскалации более иранских 300 ракет и свыше 1 600 беспилотников. Вследствие ударов погибли 2 военнослужащих и 5 гражданских лиц, 145 человек получили ранения.