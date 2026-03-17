Əbu-Dabidə raketin qalıqlarının düşməsi nəticəsində Pakistan vətəndaşı ölüb
- 17 mart, 2026
- 10:14
Pakistan vətəndaşı Əbu-Dabinin Bəni-Yas rayonunda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurulan ballistik raketin qalıqlarının düşməsi nəticəsində həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ hökumətinin mətbuat xidmətinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilib.
"Əbu-Dabinin səlahiyyətli xidmətləri hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulan ballistik raketin qalıqlarının Bəni-Yas rayonuna düşməsi nəticəsində baş verən hadisəyə reaksiya verib", - məlumatda qeyd olunur.
