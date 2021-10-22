Узбекистан не планирует размещать на своей территории военных США

Узбекистан не разместит на своей территории военных США, однако готов обмениваться разведданными для борьбы с терроризмом.

Узбекистан не разместит на своей территории военных США, однако готов обмениваться разведданными для борьбы с терроризмом.

Как передает Repot со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Я хочу еще раз подтвердить, что этот вопрос [о размещении войск США] не стоит, не обсуждается и не поднимался. Что касается взаимодействия с какой-либо страной, независимо от того, будет ли это Америка или другая страна, мы в рамках международной практики, международного права, на основе тех международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма", - сказал он.

Камилов отметил, что Узбекистан не против обмена разведывательной информацией спецслужбами в целях предотвращения терактов, однако необходимо учитывать всю специфику этого процесса, не допуская раскрытия "ценных источников".

"Если даже мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом с США, то речь идет исключительно о международной практике взаимодействия в борьбе с этим злом", - подчеркнул министр.