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Узбекистан не планирует размещать на своей территории военных США

Узбекистан не планирует размещать на своей территории военных США Узбекистан не разместит на своей территории военных США, однако готов обмениваться разведданными для борьбы с терроризмом.
Другие страны
22 октября 2021 г. 16:32
Узбекистан не планирует размещать на своей территории военных США

Узбекистан не разместит на своей территории военных США, однако готов обмениваться разведданными для борьбы с терроризмом.

Как передает Repot со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью российским СМИ министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Я хочу еще раз подтвердить, что этот вопрос [о размещении войск США] не стоит, не обсуждается и не поднимался. Что касается взаимодействия с какой-либо страной, независимо от того, будет ли это Америка или другая страна, мы в рамках международной практики, международного права, на основе тех международных конвенций, договоров, соглашений, которые мы приняли, готовы сотрудничать и продолжать взаимодействие по предотвращению терроризма", - сказал он.

Камилов отметил, что Узбекистан не против обмена разведывательной информацией спецслужбами в целях предотвращения терактов, однако необходимо учитывать всю специфику этого процесса, не допуская раскрытия "ценных источников".

"Если даже мы обсуждаем вопросы борьбы с терроризмом с США, то речь идет исключительно о международной практике взаимодействия в борьбе с этим злом", - подчеркнул министр.

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