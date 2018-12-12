Устроивший стрельбу в Страсбурге имел 27 судимостей

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина, устроивший накануне вечером стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, имел 27 судимостей за преступления во Франции, Германии и Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил прокурор Парижа Реми Эйтз.

"Он имел проблемы с правосудием на протяжении многих лет. Был осужден 27 раз. Неоднократно сидел в тюрьме за преступления во Франции, Германии и Швейцарии", - отметил прокурор.

Напомним, ранее личность злоумышленника была установлена - им является 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат.