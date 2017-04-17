United Airlines изменит правила проезда сотрудников после скандала

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания United Airlines меняет правила посадки сотрудников на собственные рейсы после скандала с пассажиром, которого силой сняли с рейса, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Перевозчик заявил, что в будущем его сотрудники будут получать места не меньше, чем за час до вылета. На такой шаг компания пошла после скандала с 69-летним пассажиром, доктором вьетнамского происхождения Дэвидом Дао.

11 апреля сотрудники службы безопасности буквально выволокли Дао из самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилль. При этом Дао лишился двух передних зубов, у него был сломан нос.

Поводом, чтобы ссадить Дао с рейса, стал овербукинг - билетов на самолет было выписано больше, чем было мест в салоне. При этом авиакомпании нужно было посадить на рейс своих сотрудников, которые должны были выйти на работу в другом городе на следующий день.