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Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Умерла княгиня Лихтенштейна Мария Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.
Другие страны
22 августа 2021 г. 10:08
Умерла княгиня Лихтенштейна Мария
Мария и Ханс-Адам II

Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на заявление княжеского дома, княгиня умерла в окружении семьи в субботу. Отмечается, что состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось" после инсульта, перенесенного в среду.

Княгиня Мария родилась в 1940 году в графской семье в Праге, которая в то время входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.

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Версия на английском языке Princess Marie of Liechtenstein passes away
Версия на азербайджанском языке Lixtenşteynin şahzadəsi Mariya vəfat edib

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