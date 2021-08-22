Умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года, говорится в заявлении княжеского дома.

Супруга правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II, княгиня Мария (Мария Кински фон Вхинитц и Теттау), скончалась в возрасте 81 года.

Как передает Report со ссылкой на заявление княжеского дома, княгиня умерла в окружении семьи в субботу. Отмечается, что состояние ее здоровья "неуклонно ухудшалось" после инсульта, перенесенного в среду.

Княгиня Мария родилась в 1940 году в графской семье в Праге, которая в то время входила в протекторат Богемии и Моравии. Она вышла замуж за Ханса-Адама II в 1967 году, у них родилось четверо детей.