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Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI

Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI Почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 13:47
Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI

Почетный Папа Римский на покое Бенедикт XVI умер на 96-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил представитель пресс-службы Ватикана.

Немецкий кардинал, теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

Бенедикт XVI жил все последние годы в статусе почетного Папы на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана. Периодически его навещал нынешний понтифик Франциск, к которому, по собственному признанию, испытывал большую привязанность и глубокое уважение.

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Версия на английском языке Retired Pope Benedict XVI dies at 95
Версия на азербайджанском языке Fəxri Roma Papası XVI Benedikt vəfat edib

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