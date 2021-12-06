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Умер бывший кандидат в президенты США Боб Доул

Умер бывший кандидат в президенты США Боб Доул В возрасте 98 лет умер бывший сенатор и соперник Билла Клинтона на президентских выборах в 1996 году - республиканец Боб Доул.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 07:43
Умер бывший кандидат в президенты США Боб Доул
Боб Доул

В возрасте 98 лет умер бывший сенатор и соперник Билла Клинтона на президентских выборах в 1996 году - республиканец Боб Доул.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе президента США Джозефа Байдена.

Американский президент поручил приспустить флаги на территориях Белого дома, всех учреждений, военных баз, а также на кораблях до заката 9 декабря.

По словам Байдена, у Доула был рак легких. Президент назвал его выдающимся государственным деятелем и героем войны. "Я буду скучать по своему другу. Но я благодарен за то время, которое мы провели вместе", - говорится в заявлении американского президента.

Боб Доул - участник Второй мировой войны, был ранен и частично парализован. С 1963 по 1969 годы Доул представлял Канзас в Палате представителей и в Сенате В 1985-1996 годах возглавлял республиканцев в Сенате.

В 1976 году выдвигался в вице-президенты вместе с Джеральдом Фордом. Тогда Республиканская партия проиграла. В 1996 году выиграл праймериз республиканцев и участвовал в выборах президента США против Билла Клинтона, который шел на второй срок. На выборах Доул проиграл Клинтону с результатом 40,7% голосов.

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