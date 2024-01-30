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Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО

Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО Украина прилагает усилия для приведения своих Вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса (НАТО).
Другие страны
30 января 2024 г. 08:59
Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО

Украина прилагает усилия для приведения своих Вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса (НАТО).

Как передает Report со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW), западные партнеры помогают стране построить собственную оборонно-промышленную базу.

Так, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года Украина внедрила более 18 стандартов НАТО, в частности по защите личного состава, коммуникационной подготовки военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.

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Версия на английском языке ISW: Ukraine continues efforts to align the Ukrainian Armed Forces with NATO standards
Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu: Ukrayna Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşır

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