Украинская армия демонстрирует прогресс в переходе на стандарты НАТО

Украина прилагает усилия для приведения своих Вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса (НАТО).

Украина прилагает усилия для приведения своих Вооруженных сил к стандартам Североатлантического альянса (НАТО).

Как передает Report со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW), западные партнеры помогают стране построить собственную оборонно-промышленную базу.

Так, в период с декабря 2023 года по январь 2024 года Украина внедрила более 18 стандартов НАТО, в частности по защите личного состава, коммуникационной подготовки военно-морских сил, а также процедуры для информационных и транспортных систем.