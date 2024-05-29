Генсек ООН назвал неприемлемыми разрушения в секторе Газа

Уровень разрушений в секторе Газа в результате действий Израиля имеет беспрецедентный характер и является "абсолютно неприемлемым".

Уровень разрушений в секторе Газа в результате действий Израиля имеет беспрецедентный характер и является "абсолютно неприемлемым".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, призвав Израиль соблюдать решения Международного суда ООН.

"Проблема в том, что военная операция проводится таким образом, что число жертв среди гражданских лиц и разрушения гражданской инфраструктуры беспрецедентны. Уровень разрушений абсолютно неприемлем", - сказал он в интервью японскому телеканалу NHK.

"Международное право и международное гуманитарное право, верховенство права должны быть в приоритете, необходимо уважать решения Международного суда. Это не мнение, а решение, имеющее силу. Израиль должен выполнять это решение", - добавил Гутерриш.

Международный суд ООН принял 24 мая по иску ЮАР постановление, согласно которому Израиль должен прекратить военное наступление в Рафахе и любые другие действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Суд также обязал Израиль сохранить открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" для оказания помощи палестинскому населению.