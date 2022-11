Украина получила от Франции еще одну РСЗО

Франция передала Украине еще одну реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в своем Twitter.

"Четвертая по счету дальнобойная реактивная система залпового огня (Long Hand Family, LRU) прибыла в Украину из Франции! Украинская армия теперь стала еще мощнее в деле противостояния противнику", - говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что это свидетельствует о дружественных отношениях между президентами Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.