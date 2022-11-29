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Украина получила от Франции еще одну РСЗО

Украина получила от Франции еще одну РСЗО Франция передала Украине еще одну реактивную систему залпового огня (РСЗО).
Другие страны
29 ноября 2022 г. 16:41
Украина получила от Франции еще одну РСЗО

Франция передала Украине еще одну реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минобороны Украины Алексей Резников написал в своем Twitter.

"Четвертая по счету дальнобойная реактивная система залпового огня (Long Hand Family, LRU) прибыла в Украину из Франции! Украинская армия теперь стала еще мощнее в деле противостояния противнику", - говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что это свидетельствует о дружественных отношениях между президентами Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

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Версия на английском языке Ukraine receives another MLRS from France

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