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Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО Украина подаст заявку на внесение Одессы по ускоренной процедуре в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Другие страны
4 октября 2022 г. 20:23
Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина подаст заявку на внесение Одессы по ускоренной процедуре в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и "позволит лучше защитить мировое культурное наследие". Досье было подготовлено горсоветом Одессы совместно с Минкультуры.

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