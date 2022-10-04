Украина подаст заявку на ускоренное внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина подаст заявку на внесение Одессы по ускоренной процедуре в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Украина подаст заявку на внесение Одессы по ускоренной процедуре в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и "позволит лучше защитить мировое культурное наследие". Досье было подготовлено горсоветом Одессы совместно с Минкультуры.