Украина дополнительно получит от США оружие и оборудование на 50 млн долларов

Украина получит от США дополнительную помощь. Страна предоставит нашим защитникам оружие и оборудование на сумму до 50 миллионов долларов.

Украина получит от США дополнительную помощь. Страна предоставит нашим защитникам оружие и оборудование на сумму до 50 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое разместили на сайте американского посольства в Украине.

"Украинцы продолжают сталкиваться с жестокостью, которую на этой неделе вновь подчеркнул нападение на торговый центр, заполненный гражданскими. Они продолжают борьбу за свою страну, и Соединенные Штаты продолжают поддерживать их достойное дело. В то время как Соединенные Штаты готовятся отметить нашу независимость, мы остаемся преданными независимости, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Блинкен принял четырнадцатое выделение оружия и оборудования из запасов Министерства обороны США для самообороны Украины. Он отметил преданность украинскому народу.