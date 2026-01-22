Уиткофф после переговоров в Москве отправится в Абу-Даби
Другие страны
- 22 января, 2026
- 11:33
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после визита в Москву отправится в Абу-Даби.
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.
В Абу-Даби состоятся переговоры по урегулированию украинского кризиса.
"Стороны переговоров по Украине сейчас находятся на завершающей стадии. США настроены на успешное завершение урегулирования", - заявил спецпосланник.
Он также отметил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса, не уточнив о таком вопросе идет речь.
Ранее сообщалось, что Уиткофф 22 января в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
