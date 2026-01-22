Уиткофф после переговоров в Москве отправится в Абу-Даби

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 11:33
    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после визита в Москву отправится в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    В Абу-Даби состоятся переговоры по урегулированию украинского кризиса.

    "Стороны переговоров по Украине сейчас находятся на завершающей стадии. США настроены на успешное завершение урегулирования", - заявил спецпосланник.

    Он также отметил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса, не уточнив о таком вопросе идет речь.

    Ранее сообщалось, что Уиткофф 22 января в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Стив Уиткофф США Украина Россия Владимир Путин
    Uitkoff Moskvadan sonra Əbu-Dabiyə gedəcək

