Уиткофф после переговоров в Москве отправится в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после визита в Москву отправится в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

В Абу-Даби состоятся переговоры по урегулированию украинского кризиса.

"Стороны переговоров по Украине сейчас находятся на завершающей стадии. США настроены на успешное завершение урегулирования", - заявил спецпосланник.

Он также отметил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса, не уточнив о таком вопросе идет речь.

Ранее сообщалось, что Уиткофф 22 января в Москве проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.