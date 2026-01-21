Уиткофф анонсировал встречу с Путиным 22 января
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 22 января.
Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg слова Уиткоффа из его интервью телеканалу CNBC.
"Встречусь с Путиным в четверг, Россия запросила встречу", - заявил Уиткофф.
Он также сообщил, что в поездке его будет сопровождать предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
"Я поеду в Москву с Кушнером, отправляемся в четверг", - отметил спецпосланник.
Он также добавил, что за последние недели отмечается множество успехов по российско-украинской тематике.
При этом он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основным препятствием, остающимся на пути к урегулированию, являются территориальные вопросы.
"Все хотят добиться мирного соглашения", - резюмировал спецпосланник президента США.