Putinlə Trampın xüsusi elçisinin görüşünün tarixi açıqlanıb
- 21 yanvar, 2026
- 15:18
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşünün yanvarın 22-də baş tutacağını bildirib.
"Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə S.Uitkoff CNBC telekanalına müsahibəsində deyib.
"Putin ilə cümə axşamı görüşəcəyəm, Rusiya görüş tələb edib", - o deyib.
O, həmçinin səfərdə ona ABŞ Prezidenti Donald Trampın kürəkəni, sahibkar Cared Kuşnerin müşayiət edəcəyini qeyd edib. "Kuşnerlə Moskvaya gedəcəyəm, cümə axşamı yola düşürük", - xüsusi elçi qeyd edib. Bildirib ki, son həftələrdə Rusiya-Ukrayna məsələsi ilə bağlı çoxlu uğurlar əldə olunub.
Eyni zamanda, o Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı razılaşmaya gedəcəyi qeyd edib. Bundan əlavə S.Uitkoff bildirib ki, münaqişənin həlli yolunda əsas maneə ərazi məsələləridir: "Hamı sülh sazişinə nail olmaq istəyir".