    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:18
    Putinlə Trampın xüsusi elçisinin görüşünün tarixi açıqlanıb

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşünün yanvarın 22-də baş tutacağını bildirib.

    "Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə S.Uitkoff CNBC telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Putin ilə cümə axşamı görüşəcəyəm, Rusiya görüş tələb edib", - o deyib.

    O, həmçinin səfərdə ona ABŞ Prezidenti Donald Trampın kürəkəni, sahibkar Cared Kuşnerin müşayiət edəcəyini qeyd edib. "Kuşnerlə Moskvaya gedəcəyəm, cümə axşamı yola düşürük", - xüsusi elçi qeyd edib. Bildirib ki, son həftələrdə Rusiya-Ukrayna məsələsi ilə bağlı çoxlu uğurlar əldə olunub.

    Eyni zamanda, o Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı razılaşmaya gedəcəyi qeyd edib. Bundan əlavə S.Uitkoff bildirib ki, münaqişənin həlli yolunda əsas maneə ərazi məsələləridir: "Hamı sülh sazişinə nail olmaq istəyir".

