    Uitkoff Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 11:35
    Uitkoff Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparacaq

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Moskvaya səfərindən sonra Əbu-Dabiyə gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-ləri məlumat yayıb.

    Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparılacaq.

    "Ukrayna ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədir. ABŞ nizamlanmanın uğurla başa çatmasına fokuslanıb", - xüsusi nümayəndə bildirib.

    Xəbər verildiyi kimi, S.Uitkoff yanvarın 22-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparacaq.

    ABŞ Rusiya Stiv Uitkoff
