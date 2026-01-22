Uitkoff Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparacaq
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 11:35
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Moskvaya səfərindən sonra Əbu-Dabiyə gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-ləri məlumat yayıb.
Əbu-Dabidə Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı danışıqlar aparılacaq.
"Ukrayna ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədir. ABŞ nizamlanmanın uğurla başa çatmasına fokuslanıb", - xüsusi nümayəndə bildirib.
Xəbər verildiyi kimi, S.Uitkoff yanvarın 22-də Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparacaq.
