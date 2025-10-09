Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 19:42
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бывший старший советник американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Тель-Авив.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Они прибыли в Израиль из Египта, где участвовали в переговорах по соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу нашего мирного плана.

    Стив Уиткофф Джаред Кушнер Израиль cектор Газа
    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    Последние новости

    20:33
    Фото

    В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана

    Происшествия
    20:20

    Закир Гасанов: Парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном является важным шагом для мира в регионе

    Внешняя политика
    20:19

    МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

    Экология
    20:06
    Фото

    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:51
    Фото
    Видео

    Делегация Высшего национального университета обороны Ирана посетила Азербайджан

    Армия
    19:50

    США ввели санкции против 50 лиц и компаний, связанных с иранской нефтью

    Другие страны
    19:42

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

    Другие страны
    19:29

    Азербайджан ограничил импорт ряда товаров в связи с птичьим гриппом

    Здоровье
    19:27

    КТЖ: Прием грузов с зерном в направлении порта Актау временно ограничен

    В регионе
    Лента новостей