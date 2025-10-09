Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бывший старший советник американского лидера Джаред Кушнер прибыли в Тель-Авив.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

Они прибыли в Израиль из Египта, где участвовали в переговорах по соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу нашего мирного плана.