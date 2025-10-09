Uitkoff və Kuşner İsraildədir
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 20:02
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Amerika liderinin keçmiş baş müşaviri Cared Kuşner İsrail paytaxtı Təl-Əvivə gəliblər.
"Repoet" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yazıb.
Onlar İsrailə Qəzzada atəşkəs və girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqlarda iştirak etdikləri Misirdən gəliblər.
Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və HƏMAS-ın sülh planının birinci mərhələsi ilə bağlı saziş imzaladığını açıqlamışdı.
