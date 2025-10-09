İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 20:02
    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Amerika liderinin keçmiş baş müşaviri Cared Kuşner İsrail paytaxtı Təl-Əvivə gəliblər.

    "Repoet" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" məlumat yazıb.

    Onlar İsrailə Qəzzada atəşkəs və girovların azad edilməsi ilə bağlı danışıqlarda iştirak etdikləri Misirdən gəliblər.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail və HƏMAS-ın sülh planının birinci mərhələsi ilə bağlı saziş imzaladığını açıqlamışdı.

    Stiv Uitkoff Cared Kuşner
    Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

    Son xəbərlər

    20:30

    Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir

    Region
    20:27

    ABŞ İran nefti ilə əlaqəli olan 50 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:21
    Foto

    Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda muzdluların iştirakı barədə sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    20:09

    Zakir Həsənov: Sülh sazişinin paraflanması müharibəyə son qoyulması istiqamətində mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    20:02

    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    Digər ölkələr
    20:00
    Foto

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Region
    19:55
    Foto

    Biləsuvar Günəş Elektrik Stansiyasında panellər xüsusi qurğular vasitəsilə avtomatik olaraq təmizlənəcək

    Energetika
    19:51

    Qazaxıstan Dəmir Yolları: Aktau limanına taxıl yüklərinin qəbulu müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Region
    19:37
    Foto
    Video

    İran Ali Milli Müdafiə Universitetinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti