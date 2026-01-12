İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Araz Abdullayev: "Komanda olaraq sonuncu pillədən qurtulmağı bacaracağıq"

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 19:02
    Araz Abdullayev: Komanda olaraq sonuncu pillədən qurtulmağı bacaracağıq

    "Karvan-Yevlax" komanda olaraq sonuncu pillədən qurtulmağı bacaracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yevlax təmsilçisinin kapitanı Araz Abdullayev klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, komandasının qış hazırlığı barədə danışıb:

    "Qış hazırlığımız yaxşı keçir. Mən və komanda yoldaşlarım məşqlərdə səylə çalışırıq. Gündə iki dəfə olmaqla hazırlığımız davam edir. Baş məşqçimiz Füzuli Məmmədovun məşqlərdə verdiyi tapşırıqları layiqincə yerinə yetirməyə çalışırıq. Düşünürəmki "Sabah"la çempionat oyununa qədər tam hazır olacağıq. Əsas fikrimiz sonuncu pillədəki mövqeyimizi tərk edib, yuxarı sıraya yüksəlməkdir. Düşünürəm ki, bunu biz komanda olaraq bacaracağıq".

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" yoxlama oyununda, yanvarın 17-də Yevlaxda "Kəpəz"lə qarşılaşacaq.

