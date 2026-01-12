Ali Rada Zelenskinin Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib
Digər ölkələr
- 12 yanvar, 2026
- 19:07
Ukrayna Ali Radasının Müdafiə, Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat komitəsi Prezident Volodimir Zelenskinin ölkənin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, general-leytenant Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, komitənin yanvarın 12-də baş tutan iclasında təqdimat müzakirəyə çıxarılıb və deputatlar tərəfindən dəstəklənməyib.
Bununla da məsələ plenar iclasa da tövsiyə olunmayıb.
Qeyd edək ki, Volodimir Zelenski apardığı kadr dəyişiklikləri çərçivəsində, yanvarın 8-də Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı parlamentə təqdimat ünvanlayıb. Vasiliy Malyuk həm də Ukrayna Qəhrəmanı adını daşıyır.
Son xəbərlər
19:22
Meksika və ABŞ prezidentləri narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:17
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçirilibKomanda
19:13
ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsini müzakirə ediblərDigər ölkələr
19:07
Ali Rada Zelenskinin Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyibDigər ölkələr
19:05
KİV: Uitkoff və Əraqçi İrandakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
19:02
Araz Abdullayev: "Komanda olaraq sonuncu pillədən qurtulmağı bacaracağıq"Futbol
19:02
Naxçıvan şəhərində ötən il 623 yeni iş yeri açılıbBiznes
18:55
Naxçıvanda ötən il ÜDM istehsalı 9,9 % artıbMaliyyə
18:50