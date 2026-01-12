Ali Rada Zelenskinin Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ukrayna Ali Radasının Müdafiə, Təhlükəsizlik və Kəşfiyyat komitəsi Prezident Volodimir Zelenskinin ölkənin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, general-leytenant Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, komitənin yanvarın 12-də baş tutan iclasında təqdimat müzakirəyə çıxarılıb və deputatlar tərəfindən dəstəklənməyib.

    Bununla da məsələ plenar iclasa da tövsiyə olunmayıb.

    Qeyd edək ki, Volodimir Zelenski apardığı kadr dəyişiklikləri çərçivəsində, yanvarın 8-də Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı parlamentə təqdimat ünvanlayıb. Vasiliy Malyuk həm də Ukrayna Qəhrəmanı adını daşıyır.

