    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 19:27
    Верховная Рада не поддержала решение Зеленского об увольнении Малюка

    Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны, безопасности и разведки не поддержал представление президента Владимира Зеленского об освобождении от должности руководителя Службы безопасности Украины, генерал-лейтенанта Василия Малюка.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, решение обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета.

    Вопрос не был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.

    Отметим, что Зеленский в рамках проводимых кадровых изменений 8 января направил в парламент представление об освобождении Василия Малюка от должности. Малюк также является Героем Украины.

    СБУ Украина Владимир Зеленский Василий Малюк
    Ali Rada Zelenskinin Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib

