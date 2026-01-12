Верховная Рада не поддержала решение Зеленского об увольнении Малюка
12 января, 2026
- 19:27
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны, безопасности и разведки не поддержал представление президента Владимира Зеленского об освобождении от должности руководителя Службы безопасности Украины, генерал-лейтенанта Василия Малюка.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, решение обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета.
Вопрос не был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании.
Отметим, что Зеленский в рамках проводимых кадровых изменений 8 января направил в парламент представление об освобождении Василия Малюка от должности. Малюк также является Героем Украины.
