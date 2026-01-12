Naxçıvan şəhərində ötən il 623 yeni iş yeri açılıb
Biznes
- 12 yanvar, 2026
- 19:02
Ötən il Naxçıvan şəhərində 10 istehsal və xidmət sahəsi yaradılıb, daha 10 sahənin fəaliyyəti genişləndirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu şəhərin icra başçısı Cabbar Musayev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilən "2025-ci ildə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda hesabat tədbirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda daha 5 istehsal və xidmət sahəsinin yaradılması, həmçinin 9 sahənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
"Hesabat dövründə Naxçıvan şəhərində ümumilikdə 623 yeni iş yeri açılıb. Bir işçiyə düşən orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 882,6 manat təşkil edib", - C. Musayev qeyd edib.
