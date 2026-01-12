İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Naxçıvan şəhərində ötən il 623 yeni iş yeri açılıb

    Biznes
    • 12 yanvar, 2026
    • 19:02
    Naxçıvan şəhərində ötən il 623 yeni iş yeri açılıb

    Ötən il Naxçıvan şəhərində 10 istehsal və xidmət sahəsi yaradılıb, daha 10 sahənin fəaliyyəti genişləndirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu şəhərin icra başçısı Cabbar Musayev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilən "2025-ci ildə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda hesabat tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda daha 5 istehsal və xidmət sahəsinin yaradılması, həmçinin 9 sahənin fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

    "Hesabat dövründə Naxçıvan şəhərində ümumilikdə 623 yeni iş yeri açılıb. Bir işçiyə düşən orta aylıq nominal əməkhaqqı isə 882,6 manat təşkil edib", - C. Musayev qeyd edib.

    Naxçıvan Cabbar Musayev

    Son xəbərlər

    19:22

    Meksika və ABŞ prezidentləri narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:17

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçirilib

    Komanda
    19:13

    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:07

    Ali Rada Zelenskinin Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    19:05

    KİV: Uitkoff və Əraqçi İrandakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:02

    Araz Abdullayev: "Komanda olaraq sonuncu pillədən qurtulmağı bacaracağıq"

    Futbol
    19:02

    Naxçıvan şəhərində ötən il 623 yeni iş yeri açılıb

    Biznes
    18:55

    Naxçıvanda ötən il ÜDM istehsalı 9,9 % artıb

    Maliyyə
    18:50

    "Zirə" Türkiyədəki ilk yoxlama oyununda Rumıniya təmsilçisi ilə məhsuldar heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti