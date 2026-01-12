İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 12 yanvar, 2026
    • 19:13
    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsini müzakirə ediblər

    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Qəzza sektoru üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin hazırlanmasına həsr olunmuş onlayn görüş keçiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TRT Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən məlumat yayıb.

    "Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan bu gün Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin hazırlanmasına həsr olunmuş onlayn görüşdə iştirak edib. Dekabr ayının sonunda Mayamidə keçirilən görüşün davamı olan müzakirələrdə həmçinin ABŞ, Misir və Qətərdən olan rəsmi şəxslər iştirak ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Qəzza ABŞ Türkiyə Misir Qətər
