США, Турция, Египет и Катар обсудили второй этап мирного плана по Газе

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 18:56
    США, Турция, Египет и Катар провели онлайн-встречу, посвященную подготовке второго этапа мирного плана для сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает TRT со ссылкой на турецкий МИД.

    "Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня принял участие в онлайн-встрече, посвященной подготовке второго этапа мирного плана для Газы. В обсуждениях, которые стали продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами, также приняли участие официальные лица из США, Египта и Катара", - сообщил источник.

