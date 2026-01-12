США, Турция, Египет и Катар обсудили второй этап мирного плана по Газе
- 12 января, 2026
- 18:56
США, Турция, Египет и Катар провели онлайн-встречу, посвященную подготовке второго этапа мирного плана для сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщает TRT со ссылкой на турецкий МИД.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня принял участие в онлайн-встрече, посвященной подготовке второго этапа мирного плана для Газы. В обсуждениях, которые стали продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами, также приняли участие официальные лица из США, Египта и Катара", - сообщил источник.
