Naxçıvanda ötən il ÜDM istehsalı 9,9 % artıb
- 12 yanvar, 2026
- 18:55
Ötən il Naxçıvan şəhərində ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsalı 2024-cü illə müqayisədə 9,9 % artaraq 690 milyon 428 min 700 manata çatıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu şəhərin icra başçısı Cabbar Musayev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilən "2025-ci ildə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda hesabat tədbirində bildirib.
O, 2025-ci ildə ÜDM-nin strukturunda bütün sahələrində artım olduğunu qeyd edib: "Sənaye məhsulu istehsalı əvvəlki illə müqayisədə 4,3 % artaraq 240 milyon 250 min 700 manat təşkil edib. Rabitə və informasiya xidmətlərində 4,3 %, pərakəndə ticarət dövriyyəsində 4,1 %, ictimai iaşə dövriyyəsində 2,1 %, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərdə isə 0,3 % artım olub".
C Musayevin sözlərinə görə, hesabat dövründə əsas kapitala yönəldilən vəsait 228 milyon 271 min 300 manat olub ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 41,7 % artım deməkdir. Tikinti-quraşdırma işlərinə yönəldilən vəsait isə 14,7 % artaraq 149 milyon 443 min 400 manata çatıb.