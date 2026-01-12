Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ВВП Нахчывана вырос на 9,9% за прошлый год

    Финансы
    • 12 января, 2026
    • 19:07
    ВВП Нахчывана вырос на 9,9% за прошлый год

    В прошлом году производство валового внутреннего продукта (ВВП) в городе Нахчыване выросло на 9,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув 690 428 700 манатов.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил глава исполнительной власти города Джаббар Мусаев на отчетном мероприятии на тему "Итоги социально-экономического развития города Нахчывана в 2025 году и предстоящие задачи".

    Он отметил, что в 2025 году наблюдался рост во всех секторах структуры ВВП: "Производство промышленной продукции выросло на 4,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 240 250 700 манатов. Рост в услугах связи и информации составил 4,3%, в розничном товарообороте - 4,1%, в обороте общественного питания - 2,1%, а в платных услугах населению - 0,3%".

    По словам Мусаева, за отчетный период объем средств, направленных в основной капитал, составил 228 271 300 манатов, что означает увеличение на 41,7% по сравнению с предыдущим годом. Средства, направленные на строительно-монтажные работы, выросли на 14,7% до 149 443 400 манатов.

    Naxçıvanda ötən il ÜDM istehsalı 9,9 % artıb

    Лента новостей