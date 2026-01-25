Постпред США при ООН: Арктика будет очень важна для ПРО страны

Вашингтонская администрация считает, что Арктика будет играть ключевую роль с точки зрения обеспечения противоракетной обороны США в случае конфликта с Россией или Китаем.

Как передает Report, об этом заявил американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

"Я должен не согласиться с тем, что в Арктике нет непосредственных угроз. Россия модернизирует свою ядерную программу. Она располагает крылатыми ракетами с ядерной силовой установкой, которые проходят испытания, чтобы обходить наши радиолокационные станции", - утверждал он. "Китай в три раза увеличивает свой ядерный арсенал", - полагает Уолтц.

"Все эти средства, все эти ракеты полетят над Арктикой, если они когда-нибудь нападут на США. Президент [США Дональд] Трамп не будет ждать, пока они окажутся прямо у нас на пороге", - добавил постпред США, говоря о России и Китае. Как он констатировал в связи с этим, вашингтонская администрация планирует развертывание американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Он также добавил, что США намерены увеличить число имеющихся у них ледоколов.

"Опять же, посмотрите на Арктику, на карту десятков баз, которые имеются у россиян в Арктике. У нас есть одна, и нам нужно иметь возможность защищать этот важнейший, важнейший регион", - утверждал Уолтц.