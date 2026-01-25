В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение
В регионе
- 25 января, 2026
- 22:09
В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в районе Нурдаг на глубине 7,82 километров.
Землетрясение ощущалось также в соседних районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

