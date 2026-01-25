Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 25 января, 2026
    • 22:09
    В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение

    В турецкой провинции Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 4,1.

    Как передает Report, об этом сообщили в Агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в районе Нурдаг на глубине 7,82 километров.

    Землетрясение ощущалось также в соседних районах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Qaziantepdə zəlzələ olub

