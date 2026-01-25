Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Нью-Йорке приостановили паромное сообщение из-за снежной бури

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 22:50
    В Нью-Йорке приостановили паромное сообщение из-за снежной бури

    Паромное сообщение в Нью-Йорке приостановлено в связи с обрушившейся на мегаполис снежной бурей.

    Как передает Report, об этом мэр города Зохран Мамдани написал на своей странице в соцсети Х.

    "Паромы Нью-Йорка приостанавливают свою работу из-за снежной бури", - говорится в публикации.

    Вместе с тем, указал Мамдани, паромное сообщение сохранится для входящего в агломерацию Нью-Йорка острова Стейтен-Айленд, для которого паромы фактически являются единственной транспортной артерией, соединяющей его с другими округами мегаполиса.

    Власти города также сообщили, что в понедельник в школах Нью-Йорка будут отменены очные занятия, учебные заведения будут работать в удаленном режиме. Также в мегаполисе открыты 10 пунктов обогрева.

    По данным телеканала NBC News, в Нью-Йорке ожидается выпадение порядка 30 см осадков.

