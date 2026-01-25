В Нью-Йорке приостановили паромное сообщение из-за снежной бури

Паромное сообщение в Нью-Йорке приостановлено в связи с обрушившейся на мегаполис снежной бурей.

Как передает Report, об этом мэр города Зохран Мамдани написал на своей странице в соцсети Х.

"Паромы Нью-Йорка приостанавливают свою работу из-за снежной бури", - говорится в публикации.

Вместе с тем, указал Мамдани, паромное сообщение сохранится для входящего в агломерацию Нью-Йорка острова Стейтен-Айленд, для которого паромы фактически являются единственной транспортной артерией, соединяющей его с другими округами мегаполиса.

Власти города также сообщили, что в понедельник в школах Нью-Йорка будут отменены очные занятия, учебные заведения будут работать в удаленном режиме. Также в мегаполисе открыты 10 пунктов обогрева.

По данным телеканала NBC News, в Нью-Йорке ожидается выпадение порядка 30 см осадков.