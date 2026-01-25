Бессент: США стратегически важно контролировать водные маршруты в Арктике

Ситуация в Арктике меняется, в том числе в плане судоходства, Соединенным Штатам важно контролировать это с точки зрения стратегии.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

"Китайское торговое судно впервые в октябре прибыло в Великобританию через Арктику. Они сокращают свое время в пути. Арктика меняется, и для США со стратегической точки зрения важно это контролировать", - сказал он.

Бессент добавил, что "американские президенты присматриваются к Гренландии уже на протяжении 150 лет".