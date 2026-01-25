Бессент: США стратегически важно контролировать водные маршруты в Арктике
- 25 января, 2026
- 21:15
Ситуация в Арктике меняется, в том числе в плане судоходства, Соединенным Штатам важно контролировать это с точки зрения стратегии.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.
"Китайское торговое судно впервые в октябре прибыло в Великобританию через Арктику. Они сокращают свое время в пути. Арктика меняется, и для США со стратегической точки зрения важно это контролировать", - сказал он.
Бессент добавил, что "американские президенты присматриваются к Гренландии уже на протяжении 150 лет".
