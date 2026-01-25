Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Бессент: США стратегически важно контролировать водные маршруты в Арктике

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 21:15
    Бессент: США стратегически важно контролировать водные маршруты в Арктике

    Ситуация в Арктике меняется, в том числе в плане судоходства, Соединенным Штатам важно контролировать это с точки зрения стратегии.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC News, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

    "Китайское торговое судно впервые в октябре прибыло в Великобританию через Арктику. Они сокращают свое время в пути. Арктика меняется, и для США со стратегической точки зрения важно это контролировать", - сказал он.

    Бессент добавил, что "американские президенты присматриваются к Гренландии уже на протяжении 150 лет".

    Лента новостей