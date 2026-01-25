Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Представителей Бахрейна

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 25-го января в рамках официального визита в Королевство Бахрейн встретилась с председателем Совета Представителей Бахрейна Ахмедом бин Салманом Аль-Мусаламом.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Заявив, что Королевство весьма заинтересовано в развитии отношений с Азербайджаном, председатель Совета Представителей Бахрейна Ахмед бин Салман Аль-Мусалам обозначил заинтересованность в последовательном и целенаправленном продолжении существующего сотрудничества между нашими странами в политической и экономической сферах, а также в рамках международных организаций.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за оказанное гостеприимство и упомянула, что она во второй раз наносит визит в Королевство Бахрейн, с удовлетворением вспомнив визиты в Азербайджан председателей парламента Королевства Бахрейн в истёкшие периоды и состоявшиеся встречи. Спикер Милли Меджлиса заявила, что нынешний визит является её первым официальным визитом в Королевство Бахрейн в качестве спикера и что этот визит совпадает с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном. Как она заметила, открытие посольства Азербайджана в Бахрейне в прошлом году перевело наши двусторонние отношения на новый этап.

Отмечалось, что в русле визита спикер Милли Меджлиса также примет участие в 16-й пленарной сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи и что эта платформа вносит существенный вклад в расширение межпарламентского сотрудничества.

Было подчёркнуто, что политические контакты, осуществляемые визиты и проводимые консультации играют важную роль в углублении связей; отмечалось наличие хороших возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма и образования. В частности, отметившая связи в гуманитарных областях спикер Милли Меджлиса заявила, что прошлогодний визит в Королевство Бахрейн вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного Объединения IDEA Лейлы Алиевой и руководителя Бакинского Медиа-Центра Арзу Алиевой, и организованная на высоком уровне в рамках этого визита в Манаме выставка "MAMA – Мать-природа" являются показателем высокого уровня существующих отношений в этом направлении.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, подчёркивая успешное сотрудничество наших стран в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение Неприсоединения, высоко оценила поддержку Королевством Бахрейн справедливой позиции Азербайджана на этих площадках.

Отмечая значимость парламентской дипломатии в развитии межгосударственных отношений, Сахиба Гафарова озвучила высокую оценку существующего активного сотрудничества между парламентами Азербайджана и Бахрейна. Отмечалось успешное сотрудничество парламентов как на двусторонней основе, так и на таких международных платформах, как Межпарламентский Союз, Азиатская Парламентская Ассамблея, Парламентский Союз Государств-Членов Организации Исламского Сотрудничества и Парламентская Сеть Движения Неприсоединения (ПСДН). Было отмечено, что Азербайджан поддержал кандидатуру парламента Бахрейна на пост председателя в Азиатской Парламентской Ассамблее; было выражено удовлетворение тем, что председательство в Ассамблее будет передано бахрейнской стороне. В то же время, отмечалась удовлетворённость тесным сотрудничеством в рамках ПСДН.

На встрече также был произведён обмен мнениями на иные темы, представляющие взаимный интерес.