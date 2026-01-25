Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Футбол
    • 25 января, 2026
    • 22:35
    Манчестер Юнайтед одержал вторую победу при Каррике, обыграв Арсенал

    "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2 обыграл "Арсенал" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс".

    В составе победителей голы забили Брайан Мбемо (37-я минута), Патрик Доргу (51) и Матеус Кунья (87). У проигравших отличился Микель Мерино (84). На 29-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес.

    "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу подряд после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера. Англичанин возглавил команду 13 января, подписав контракт до конца нынешнего сезона. В прошлом туре "Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" (2:0).

    "Арсенал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" идет на четвертой позиции. На счету команд 50 и 38 очков соответственно. В следующем туре "Арсенал" 31 января в гостях сыграет против "Лидса", "Манчестер Юнайтед" 1 февраля примет "Фулхэм".

