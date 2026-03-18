В Эр-Рияде состоялась встреча Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана
Внешняя политика
- 18 марта, 2026
- 23:41
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в саудовской столице Эр-Рияде с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил турецкий МИД.
Подробности встречи не приводятся.
Напомним, что Дж. Байрамов находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита запланировано участие министра в консультативной встрече глав МИД ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности.
Последние новости
