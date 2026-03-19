Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Трамп: США не знали об атаке Израиля на иранское месторождение Южный Парс

    Трамп: США не знали об атаке Израиля на иранское месторождение Южный Парс

    США не были осведомлены заранее об атаке Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс.

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

    "Израиль, движимый гневом в связи с происходящим на Ближнем Востоке, нанес мощный удар по крупному объекту - газовому месторождению Южный Парс в Иране. Поражена была относительно небольшая часть всего комплекса. Соединенные Штаты не были осведомлены об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был причастен к ней и не располагал какой-либо информацией о готовящемся ударе", - отметил он.

    Трамп также указал, что в ответ Иран нанес несоразмерный удар по катарскому газовому объекту по производству СПГ.

    "Израиль больше не будет наносить удары по этому чрезвычайно важному месторождению Южный Парс, если только Иран не решит атаковать Катар, который совершенно непричастен к этому. В противном случае США с помощью и согласия Израиля или без таковых полностью уничтожат все месторождение Южный Парс", - подчеркнул глава Белого дома. с такой мощью и силой, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал.

    При этом он добавил, что не хочет подобного уровня разрушений, аргументировав свой подход долгосрочными негативными последствиями для будущего Ирана.

    В среду руководитель администрации района Ассаллуйе в иранской провинции Бушер сообщил о том, что в результате ударов со стороны Израиля на ряде объектов газового месторождения Южный Парс вспыхнули пожары. Позднее Иран по меньшей мере дважды атаковал промышленный район Рас-Лаффан, где расположен один из крупнейших промышленных центров Катара, в том числе комплекс по производству СПГ.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Газовое месторождение Южный Парс Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: İsrailin İranın "Cənub Pars" yatağına hücumundan ABŞ-nin məlumatı olmayıb
    В Эр-Рияде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

    Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили ситуацию с безопасностью в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Бывший вынужденный переселенец: Мы рады вернуться в Ханабад после стольких лет

    В Ходжавенд и Ходжалы выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Трамп: США не знали об атаке Израиля на иранское месторождение Южный Парс

    В Эр-Рияде представители 12 стран, включая Азербайджан, обсудили Ближний Восток

    Баррель нефти Brent подорожал до 112 долларов на лондонской бирже

    Иран повторно атаковал промышленную зону Рас-Лаффан в Катаре

    СМИ: Вашингтон изучает варианты отправки тысяч военных на Ближний Восток

