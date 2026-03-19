В Эр-Рияде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

Согласно информации, министры обменялись мнениями о региональной ситуации в сфере безопасности и последних геополитических событиях, подчеркнули важность снижения напряженности и обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.