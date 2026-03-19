В Эр-Рияде состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Пакистана
Внешняя политика
- 19 марта, 2026
- 07:11
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию встретился с заместителем премьер-министра, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
Согласно информации, министры обменялись мнениями о региональной ситуации в сфере безопасности и последних геополитических событиях, подчеркнули важность снижения напряженности и обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.
Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Последние новости
